مجلس القضاء الإداري يوافق على خطة تعليم قضاة ديوان المظالم اللغة الإنجليزية

وأوضح فضيلة أمين عام مجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب، أنَّ ديوان المظالم وبفضل ما يجده القضاء الإداري في المملكة من دعم القيادة الحكيمة وحرصها الدائم على تطويره، يركز جُل هذا الدعم والحرص على تطوير كوادر ديوان المظالم القضائية؛ إذ هي ركيزة العمل والإنجاز في القضاء الإداري، إضافة إلى ما يقيمه ديوان المظالم من برامج التطوير المستمر للقضاة، وما تم الانتهاء منه في تأهيلهم للتعامل مع التقنية والخدمات الرقمية، يبدأ ديوان المظالم مرحلة جديدة وخطة طموحة؛ لمواكبة ما تعيشه المملكة من تنمية في مختلف المجالات.