"بيت المال الخليجي" يعلن إنشاء صندوق عقاري خاص بـ 116 مليون ريال في شمال مدينة جدة

أبرمت شركة بيت المال الخليجي (BMK)، المرخّصة من هيئة سوق المال السعودية، اتفاقية مع شركة معمور العربية للتطوير العقاري، ومستثمرين آخرين، بهدف إنشاء صندوق استثمار عقاري مغلق ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
هذا وقد مثّل بيت المال الخليجي رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن فهد الحارثي؛ ومن شركة معمور العضو المنتدب المهندس محمد عزوني؛ والرئيس عبدالقادر أمير.
وأبان الحارثي؛ أن هذا الصندوق سوف يقدم تجربة سكنية مختلفة وفريدة تلبى الاحتياجات السكنية للأسرة السعودية والأسر المقيمة من جوانب عدة، حيث إن المشروع الذي يقوم فوق مسطحات بناء تتجاوز 25 ألف متر يحتوي عدة مميزات، منها: الموقع؛ وسهولة الوصول إليه، وتوافر نقاط جذب رئيسة من منتجعات تجارية وترفيهية وخدمات تعليمية وصحية، وقربها كذلك من البحر الأحمر وخليج أبحر.
من جانب آخر، سيلبي التصميم الملائم الحديث الاحتياجات العصرية وذلك باستغلال المساحة بشكل مثالي واستخدام مواد البناء والتشطيب من أحدث طراز.
يأتي هذا الصندوق استكمالاً للإنجازات السابقة والحالية التي حققتها الشركة في قطاع إدارة الأصول الاستثمارية؛ حيث يستهدف الصندوق تطوير وحدات سكنية في شمال مدينة جدة، وبالتحديد في مخطط البيت المثالي.
وأضافت شركة بيت المال، أنه سيتم توفير قرابة 92 فيلا سكنية بمتوسط مساحة 270م2 للفيلا الواحدة بمساحة أرض إجمالية 17,599.84م2، وبمسطحات بناء إجمالية 25,520م2، ويستهدف المشروع العملاء الباحثين عن تجربة سكن متميزة ذات جودة عالية في منطقة شمال جدة الواعدة.