"بيت المال الخليجي" يعلن إنشاء صندوق عقاري خاص بـ 116 مليون ريال في شمال مدينة جدة

وأبان الحارثي؛ أن هذا الصندوق سوف يقدم تجربة سكنية مختلفة وفريدة تلبى الاحتياجات السكنية للأسرة السعودية والأسر المقيمة من جوانب عدة، حيث إن المشروع الذي يقوم فوق مسطحات بناء تتجاوز 25 ألف متر يحتوي عدة مميزات، منها: الموقع؛ وسهولة الوصول إليه، وتوافر نقاط جذب رئيسة من منتجعات تجارية وترفيهية وخدمات تعليمية وصحية، وقربها كذلك من البحر الأحمر وخليج أبحر.