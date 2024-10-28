إطلاق خدمة "استورد من السعودية" لتعزيز وجود المنتجات الوطنية في أسواق عالمية جديدة

وإلى جانب خدمة "استورد من السعودية"، تقدم "الصادرات السعودية" مجموعة من الخدمات الإلكترونية الداعمة للمصدرين، مثل خدمة "تحديات التصدير" التي تهدف إلى مساعدة المصدرين في حل التحديات التي يواجهونها سواء كانت محلية أو دولية, كما تتيح "الصادرات السعودية" للمصدرين التسجيل في الفعاليات القادمة مثل المعارض الدولية، البعثات التجارية، والبرامج التدريبية وورش العمل. إلى جانب عدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى المتوفرة على موقعها الرسمي، حيث تؤكد "الصادرات السعودية" من خلال هذه الخدمات حرصها على تفعيل كافة جهودها وإمكاناتها لبحث سبل الدعم المتاحة لتعزيز نفاذ المنتجات والخدمات الوطنية إلى أسواق العالم، بشكلٍ يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، ويرفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى ما لا يقل عن 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030م.