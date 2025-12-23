نائب وزير الحرس الوطني يدشّن الشعار الجديد للطيران ويكرّم خريجي المعهد

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، دشّن معالي نائب وزير الحرس الوطني الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، الشعار الجديد لطيران الحرس الوطني، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في قاعدة طيران الحرس الوطني بديراب.
وشهد معاليه، على هامش الحفل، تخريج عدد من دورات معهد الطيران، في مناسبة جمعت القيادات العسكرية ومنسوبي الحرس الوطني وأسر الخريجين.
وكان في استقبال نائب الوزير لدى وصوله مقر الحفل معالي رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، ورئيس هيئة طيران الحرس الوطني اللواء الطيار عمر بن فهد الحصان.
واستُهل الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبتها كلمة ألقاها قائد قاعدة طيران الحرس الوطني العميد الطيار الركن فايز بن خالد العنزي، استعرض خلالها أبرز جهود القاعدة في مجالات التدريب والتأهيل الفني.
كما شاهد الحضور عرضًا مرئيًا بعنوان "يوم طالب"، جسّد جوانب من مراحل التأهيل في المعهد، ثم انطلقت مراسم تدشين الشعار الجديد لطيران الحرس الوطني، الذي يمثل الهوية المؤسسية الجديدة للقطاع.
عقب ذلك، كرّم معالي نائب وزير الحرس الوطني الخريجين الحاصلين على المراتب الأولى في دورات المعهد، ثم تجوّل في المعرض المصاحب واطلع على منظومة الطائرات والتقنيات المستخدمة في عمليات الطيران.
واختُتمت المناسبة بالتقاط الصور التذكارية لمعاليه مع الخريجين، في أجواء احتفالية عكست الاعتزاز بالمخرجات الوطنية المؤهلة، والدور المحوري لطيران الحرس الوطني في دعم جاهزية القوات.