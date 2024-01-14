برغبتهم.. "إرادة الرياض": 63% نسبة زيادة طالبي العلاج من الإدمان في 2023

كشف التقرير الإحصائي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، عن زيادة في عدد مرضى الإدمان الذين حضروا للمجمع من خلال قسم الإسعاف والطوارئ وطلب العلاج برغبة شخصية منهم، أو من خلال ذويهم خلال العام 2023م؛ حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 63% في المرضى الذين حضروا بأنفسهم، وإلى 14% في المرضى الذين حضروا عن طريق ذويهم مقارنة بالعام الماضي 2022م.