برغبتهم.. "إرادة الرياض": 63% نسبة زيادة طالبي العلاج من الإدمان في 2023

كشف التقرير الإحصائي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، عن زيادة في عدد مرضى الإدمان الذين حضروا للمجمع من خلال قسم الإسعاف والطوارئ وطلب العلاج برغبة شخصية منهم، أو من خلال ذويهم خلال العام 2023م؛ حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 63% في المرضى الذين حضروا بأنفسهم، وإلى 14% في المرضى الذين حضروا عن طريق ذويهم مقارنة بالعام الماضي 2022م.
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد المدمنين والمدمنات الذين حضروا لقسم الإسعاف والطوارئ بلغ خلال العام الماضي (21880) مدمنًا ومدمنة، من بينهم (8471) مدمنًا ومدمنة حضروا بأنفسهم، و(9271) مدمنًا ومدمنة حضروا عن طريق ذويهم، والبقية تم إحضارهم عن طريق الجهات الأمنية والجهات العلاجية وغيرها من الجهات الأخرى.
وعزا مختصون في المجمع هذه الزيادة إلى ارتفاع الوعي في المجتمع، وحرص المرضى على طلب العلاج، وكذلك حرص أولياء الأمور والأهل على مساعدة أبنائهم للتخلص من إدمان هذه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إضافة للجهود المبذولة من قطاعات الدولة، ومن ذلك الحملة الوطنية الأمنية لمكافحة المخدرات التي تم تنفيذها، والجهود الوقائية والتوعوية، والجهود الإعلامية المصاحبة.