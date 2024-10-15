تحالف "سعودي- ياباني" يقترب من إغلاق التمويل لمشاريع طاقة الرياح في المملكة

وقد فاز هذا التحالف السعودي- الياباني في مايو الماضي بعقود تطوير مشروعيْن ضمن الجولة الرابعة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. ويشمل المشروعان: مشروع الغاط بطاقة إنتاجية تبلغ 600 ميجاوات، ومشروع وعد الشمال بطاقة إنتاجية 500 ميجاوات. ومن المتوقع أن تغطي الطاقة المنتجة من المشروعين سنويًّا استهلاك 257 ألف وحدة سكنية.