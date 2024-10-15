تحالف "سعودي- ياباني" يقترب من إغلاق التمويل لمشاريع طاقة الرياح في المملكة

يقترب تحالفٌ تقوده شركة "ماروبيني كوربوريشن" اليابانية من وضع اللمسات النهائية على الإغلاق المالي لمشروعيْ طاقة الرياح في المملكة العربية السعودية؛ وذلك قبل نهاية العام الجاري.
وقد فاز هذا التحالف السعودي- الياباني في مايو الماضي بعقود تطوير مشروعيْن ضمن الجولة الرابعة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. ويشمل المشروعان: مشروع الغاط بطاقة إنتاجية تبلغ 600 ميجاوات، ومشروع وعد الشمال بطاقة إنتاجية 500 ميجاوات. ومن المتوقع أن تغطي الطاقة المنتجة من المشروعين سنويًّا استهلاك 257 ألف وحدة سكنية.
وحقق مشروع الغاط إنجازًا عالميًّا بتسجيله أدنى تكلفة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح؛ حيث بلغت التكلفة 1.56558 سنتًا أمريكيًّا (5.87094 هللة) لكل كيلوواط ساعة، كما سجل مشروع وعد الشمال ثاني أدنى تكلفة على مستوى العالم، بإنتاج الطاقة بتكلفة 1.70187 سنت أمريكي (6.38201 هللة) لكل كيلوواط ساعة.
يأتي هذان المشروعان ضمن إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، أحد المبادرات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، ومبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، الذي يستهدف تعزيز حصة المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة وتحويلها إلى مركز إقليمي للطاقة المستدامة.