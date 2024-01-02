إحصائية "تقني الرياض".. 40623 متدربًا ومتدربةً ضمن 222 تخصصًا يخدم سوق العمل

أصدرت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض إحصائياتها لعام 2023، والتي تصدرها بشكل سنوي بحيث تتزامن مع انتهاء العام الميلادي.
وتشمل الإحصائية عدد المنشآت التدريبية التابعة للإدارة وتبلغ 45 منشأة تدريبية بين كليات تقنية للبنين والبنات وفروعها ومعاهد صناعية ثانوية ومعهد تدريب في السجون موزعة على مدن ومحافظات المنطقة حصل 5 منها على الاعتماد المؤسسي الكامل من المركز الوطني لتقويم التعليم والتدريب.
ويبلغ عدد المتدربين والمتدربات المستمرين خلال العام 2023 في كل المنشآت التدريبية 40623 متدربًا ومتدربة ضمن 222 تخصصًا يخدم سوق العمل، كما خرّجت تلك المنشآت خلال العام الماضي 11706 خريجين وخريجات.
وضمن جهود التنسيق الوظيفي بالمنطقة تم توفير 30276 فرصة وظيفية، في زيادة بلغت 49% عن عدد الفرص التي تم توفيرها في العام الذي قبله حيث كانت 20346 فرصة وظيفية للعام 2022.
وبلغ مجموع مذكرات التعاون والتفاهم التي عملت عليها الإدارة 43 مذكرة مع جهات حكومية وخاصة تخدم مختلف الأهداف من توظيف وتبادل خبرات وخدمة مجتمعية وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبلغ عدد المشاركات والمبادرات المجتمعية 1321 مشاركة، وتجاوز عدد المستفيدين من برامج مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر 12 ألف مستفيد ومستفيدة.
وأكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن الحامد أهمية إصدار هذه الإحصائيات التي تساعد الإدارة والمنشآت في وضع الخطط السنوية ومدى بلوغ الأهداف المنشودة.