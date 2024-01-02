إحصائية "تقني الرياض".. 40623 متدربًا ومتدربةً ضمن 222 تخصصًا يخدم سوق العمل

وضمن جهود التنسيق الوظيفي بالمنطقة تم توفير 30276 فرصة وظيفية، في زيادة بلغت 49%؜ عن عدد الفرص التي تم توفيرها في العام الذي قبله حيث كانت 20346 فرصة وظيفية للعام 2022.