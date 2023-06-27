ولي العهد لـ"ديسكفري": نريد بناء حضارة جديدة للغد.. وأعدكم بأن تكون "نيوم" شيئًا جديدًا ومبدعًا

ويشير ولي العهد إلى أنه من عند هذه النقطة بدأت الفكرة، وهي تحويل المدينة من دائرة إلى خط، لتخرج "ذا لاين" إلى النور، وهنا يقول: "استمررنا في دراستها، وعندما قدّمنا ذا لاين كان عرضها حوالى 2 كيلومتر فقط، ومشكلتي هي أن فكرة البنية التحتية جيدة، لكن عندما تتعمق داخلها بعرض 2 كم فإنك لن تشعر بها، فأخبرت الفريق ماذا لو أخذنا تلك المساحة، وجعلناها مزدوجة على امتداد الخط كله، هل هذا سينجح أم سيكون ضخمًا؟".