اختتام تمرين "السيف الأزرق - 4" بين القوات البحرية ونظيرتها الصينية في الجبيل
اختُتمت في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي في الجبيل، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "السيف الأزرق - 4"، الذي نفذته القوات البحرية الملكية السعودية ونظيرتها في جمهورية الصين الشعبية، بحضور قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي.
وشمل التمرين عددًا من الفرضيات والتدريبات الميدانية، تضمنت القتال في المناطق المبنية، وعمليات الدوريات والإغارة والكمائن، ومهام مكافحة الإرهاب، إضافة إلى فرضية تحرير الأطقم والرهائن.
كما اشتملت المناورات على تنفيذ مهام اكتشاف وإبطال الألغام تحت الماء، وعمليات الإنزال بالحبال بمشاركة الطائرات العمودية من نوع "سوبر بوما"، إلى جانب تدريبات الرماية بالأسلحة الخفيفة، ورماية القناصة، والرماية التكتيكية.
ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين، وتبادل الخبرات لرفع مستوى الجاهزية القتالية، إضافة إلى تطوير القدرات في مكافحة الإرهاب البحري والقرصنة البحرية، وإزالة الألغام البحرية، والتعامل مع الطائرات المسيرة التكتيكية.