مستشفى العيون بجدة ينقذ عين مريض أُصيب في حادث مروري

وأوضحت "صحة جدة"، أن المريض حضر لطوارئ لمستشفى، وعلى الفور قام الطاقم الطبي بإجراء الإسعافات الأولية وإجراء مزيد من الفحوصات الطبية اللازمة التي بيّنت وجود تهتك في العين وحدوث تلف دائم في القرنية وفقدان للعدسة، ما دعا الفريق الطبي للتدخل جراحياً وبشكلٍ عاجل.