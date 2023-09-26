مستشفى العيون بجدة ينقذ عين مريض أُصيب في حادث مروري

نجح فريق طبي في مستشفى العيون بجدة، في إنقاذ عين مريض بعد إصابته في حادث مروري أدّى إلى تهتك أنسجة العين والقرنية وخروج العدسة.
وأوضحت "صحة جدة"، أن المريض حضر لطوارئ لمستشفى، وعلى الفور قام الطاقم الطبي بإجراء الإسعافات الأولية وإجراء مزيد من الفحوصات الطبية اللازمة التي بيّنت وجود تهتك في العين وحدوث تلف دائم في القرنية وفقدان للعدسة، ما دعا الفريق الطبي للتدخل جراحياً وبشكلٍ عاجل.
وتمّ استبدال القرنية بأخرى صافية وتمّت زراعة عدسة وتثبيتها داخل العين بأحدث التقنيات، إضافة إلى إزالة الجسم الزجاجي المتهتك وإجراء عملية ترميمية للأنسجة الداخلية لمقدمة العين، وتُعد هذه العملية من العمليات النادرة والأكثر تعقيداً.
يُذكر أن مستشفى العيون قدّم خدماته الطبية في العيادات الخارجية لأكثر من 42421 مستفيداً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كما أجرى أكثر من 7747 فحصاً لقسم الفحوصات البصرية والتخصصات التابعة لها.