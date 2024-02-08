وزير الداخلية الماليزي يزور مجمع طباعة المصحف الشريف

وكان في استقباله أمين عام المجمع عاطف بن إبراهيم العليان؛ حيث اطلع الوفد على عرض مرئي تناول الخدمات التي يقدّمها المجمع في مجال خدمة القرآن وعلومه، وطباعته، وترجمته، وأبرز ما يحويه المجمع من أقسام ومرافق، وأهمية الدور الذي يقدمه المجمع في مجال طباعة المصحف الشريف، والاهتمام بعلومه، وترجمة معانيه إلى عدة لغات، وطباعته، وتوزيعه.