"أسواق التميمي" تقيم حفل إفطار رمضاني يجمع منسوبيها في الرياض والخبر

وخلال الحفل قدم الرئيس التنفيذي بوبي راجيندران، شكره وتقديره لكافة الحضور لتلبيتهم الدعوة، مباركًا لهم حلول الشهر الفضيل، ومتمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العملية كما أعرب راجيندران عن سعادته لاجتماع منسوبي الشركة في هذا الشهر المبارك كأسرة واحدة على مائدة إفطار محتفلين بروحانية الشهر المبارك، وأشار إلى حرص "أسواق التميمي" على تنظيم هذه الفعاليات لتقوية أواصر الترابط بين موظفي الشركة وتنمية روح الانتماء لديهم بما يتسق مع مساعي “أسواق التميمي” في تهيئة بيئة عمل مثالية ومحفزة للجميع مضيفًا: نشكر شركة مارس، شريك النجاح، على انضمامها لهذه الاحتفالية ونتطلع مستقبلًا إلى مشاركة واسعة من جميع شركائنا".