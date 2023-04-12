"أسواق التميمي" تقيم حفل إفطار رمضاني يجمع منسوبيها في الرياض والخبر
أقامت "أسواق التميمي" -إحدى أبرز سلاسل الأسواق الأكثر نموًّا وتطورًا في مجال التجزئة الغذائية بالمملكة العربية السعودية -حفل الإفطار السنوي في أجواء رمضانية ساحرة، وذلك بحضور العضو المنتدب لأسواق التميمي، عبد العزيز التميمي والرئيس التنفيذي لأسواق التميمي، بوبي راجيندران، وعدد من قيادات ومنسوبي الشركة وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2023م.
وخلال الحفل قدم الرئيس التنفيذي بوبي راجيندران، شكره وتقديره لكافة الحضور لتلبيتهم الدعوة، مباركًا لهم حلول الشهر الفضيل، ومتمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العملية كما أعرب راجيندران عن سعادته لاجتماع منسوبي الشركة في هذا الشهر المبارك كأسرة واحدة على مائدة إفطار محتفلين بروحانية الشهر المبارك، وأشار إلى حرص "أسواق التميمي" على تنظيم هذه الفعاليات لتقوية أواصر الترابط بين موظفي الشركة وتنمية روح الانتماء لديهم بما يتسق مع مساعي “أسواق التميمي” في تهيئة بيئة عمل مثالية ومحفزة للجميع مضيفًا: نشكر شركة مارس، شريك النجاح، على انضمامها لهذه الاحتفالية ونتطلع مستقبلًا إلى مشاركة واسعة من جميع شركائنا".
من جانبه صرح العضو المنتدب لأسواق التميمي عبد العزيز التميمي: “متفائلون بالمضيّ قدمًا نحو المزيد من التطوير والابتكار في أسواق التميمي". مشيدًا بالجهود المقدرة لمنسوبي الشركة في سبيل تقديم تجربة تسوق مميزة لمواطني ومقيمي المملكة في شهر رمضان المبارك، ومثمنًا الجهود المخلصة والتفاني في العمل من قبل جميع منسوبي الشركة، ومعبرًا عن سعادته بما قدموه من نتائج متميزة تستحق الإشادة والتقدير.
وأضاف: نستفيد من مثل هذه الفعاليات في تعزيز التواصل بين موظفي الشركة وإدارتها، وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة وتشجيعاً لهم على الاستمرار في العطاء الذي يسهم في نجاح وتطور الشركة.
وتخلل حفل الإفطار عددًا من الفعاليات المتنوعة منها الاحتفاء بموظفي الشركة الذين أتموا خمس سنوات إلى 40 سنةً نظير جهودهم خلال فترة الخدمة، كما تم توزيع عدد من الهدايا على الحضور ويأتي تنظيم حفل الإفطار الرمضاني ضمن جهود "أسواق التميمي" في تهيئة بيئة عمل مثالية ومحفزة لجميع منسوبيها.