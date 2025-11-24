"نمو" تختتم مشاركتها في GESS Dubai 2025 وتستعرض منصة NumoX كأبرز الحلول التعليمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الإدارة لمجموعة نمو، الأستاذ سامي شنين العنزي، أن المشاركة جاءت امتداداً لاهتمام الشركة بتعزيز حضور الحلول التقنية السعودية في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن منصة NumoX تمثل نموذجاً وطنياً متقدماً قادرًا على خدمة المؤسسات التعليمية وفق أعلى المعايير التقنية.