"نمو" تختتم مشاركتها في GESS Dubai 2025 وتستعرض منصة NumoX كأبرز الحلول التعليمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
اختتمت "نمو" للأعمال والتطوير مشاركتها في معرض GESS Dubai 2025 ضمن حضورها الاستراتيجي في المنطقة، حيث قدّمت نموذج العمل السعودي (NumoX)، وهو منصة إلكترونية متكاملة لإدارة وتشغيل العملية التعليمية، مدعومة بتقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، بما يعزز مسار التحول الرقمي في قطاع التعليم.
وجاءت مشاركة الشركة بهدف بحث فرص التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات التعليمية والجهات الدولية، إضافة إلى إبراز قدرات المنصة الوطنية في رفع جودة الخدمات التعليمية وتطوير منظومات الإدارة الأكاديمية.
وتضم منصة NumoX أنظمة متكاملة تشمل:
•نظام إدارة التعلم (LMS)
•نظام معلومات الطلاب (SIS)
•نظام الدخول الموحد (SSO)
•نظام إدارة الاختبارات والتقويم
كما توفر المنصة حلولاً مساندة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، من أبرزها: نظام توليد أسئلة الاختبارات، ونظام تحليل واستخراج نواتج التعلم، بما يرفع من كفاءة التقييم ويدعم جودة العملية التعليمية.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الإدارة لمجموعة نمو، الأستاذ سامي شنين العنزي، أن المشاركة جاءت امتداداً لاهتمام الشركة بتعزيز حضور الحلول التقنية السعودية في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن منصة NumoX تمثل نموذجاً وطنياً متقدماً قادرًا على خدمة المؤسسات التعليمية وفق أعلى المعايير التقنية.
وقال العنزي : “لقد أتاحت لنا مشاركتنا في معرض GESS Dubai 2025 فرصة واسعة للتعريف بما تقدمه منصة NumoX من حلول مبتكرة، وبحث آفاق التعاون مع عدد من الجهات التعليمية الإقليمية والدولية. ونتطلع إلى أن تسهم هذه الشراكات في دعم التطوير الرقمي وتعزيز جودة التعليم في المنطقة.