"روابط العقارية" تطلق مشروع تطوير عيادة صحية لمدرسة "أسامة بن زيد" في خليص

بدوره، شكر فواز عطية الله الغانمي، مدير مدرسة "أسامة بن زيد"، شركة روابط العقارية على هذه المبادرة الهامة، وأضاف أن "هذه الشراكة تأتي في وقت مثالي حيث تحتاج المدارس إلى دعم القطاع الخاص لتوفير أفضل الخدمات لطلابنا". وأشار إلى أن تجهيز العيادة وتدريب الفريق سيعود بالنفع الكبير على مجتمع المدرسة بأكمله، ونحن ممتنون لشركة روابط العقارية على هذا التعاون المثمر."