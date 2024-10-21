"روابط العقارية" تطلق مشروع تطوير عيادة صحية لمدرسة "أسامة بن زيد" في خليص

في إطار مسؤوليتها الاجتماعية وتعزيزًا لدورها في دعم القطاع التعليمي، وقعت شركة "روابط العقارية" اتفاقية شراكة مجتمعية مع "مدرسة أسامة بن زيد الابتدائية" في محافظة خليص، وذلك على هامش مشاركتها في "معرض ريستاتكس جدة ٢٠٢٤ العقاري".
تم التوقيع على هذه الاتفاقية بحضور سعد المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة روابط العقارية، وفواز عطية الله الغانمي، مدير مدرسة أسامة بن زيد.
تأتي هذه الشراكة ضمن جهود الشركة لتطوير البيئة الصحية في المدرسة، وهي تهدف إلى توفير بيئة صحية آمنة للطلاب، بما يضمن سلامتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة في الحالات الطارئة، من خلال تجهيز عيادة طبية متكاملة في المدرسة على نفقة الشركة، بالإضافة إلى تنظيم دورة تدريبية للإسعافات الأولية لتأهيل وتدريب الفريق المسؤول عن إدارة العيادة.
من جانبه، أعرب سعد المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة "روابط العقارية" عن سعادته بهذه الشراكة قائلًا: "نسعى في "روابط العقارية" لتعزيز دورنا المجتمعي والمساهمة في تطوير البيئة التعليمية والصحية لأبنائنا الطلاب. وأضاف "نأمل أن تسهم هذه المبادرة في توفير رعاية صحية متميزة للطلاب وتعزيز ثقافة السلامة في المدارس."
بدوره، شكر فواز عطية الله الغانمي، مدير مدرسة "أسامة بن زيد"، شركة روابط العقارية على هذه المبادرة الهامة، وأضاف أن "هذه الشراكة تأتي في وقت مثالي حيث تحتاج المدارس إلى دعم القطاع الخاص لتوفير أفضل الخدمات لطلابنا". وأشار إلى أن تجهيز العيادة وتدريب الفريق سيعود بالنفع الكبير على مجتمع المدرسة بأكمله، ونحن ممتنون لشركة روابط العقارية على هذا التعاون المثمر."
تأتي هذه الشراكة ضمن سلسلة من المبادرات التي تسعى شركة "روابط العقارية" لتنفيذها في إطار تعزيز دورها الاجتماعي ودعمها لمؤسسات التعليم في المملكة.