إغلاق محل تجاري في الرياض تسبَّب في تسمُّم مرتاديه

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي؛ إغلاق محل تجاري بالرياض تسبّب في تسمُّم مرتاديه، كاشفاً أن عدد الحالات المؤكّدة حتى الآن بلغ نحو 15 حالة.
وقال العبدالعالي؛ عبر حساب المتحدث الرسمي: نود أن نبيّن أنه تم رصد عددٍ محدود من حالات تسمُّم غذائي بمدينة الرياض، وبلغ عدد الحالات المؤكّدة منها حتى الآن 15 حالة؛ اتضح بالتقصّي الوبائي أنها تعود إلى محلٍ واحدٍ وتمّ إغلاقه.
وأضاف المتحدث: الحالات تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة.