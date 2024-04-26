إغلاق محل تجاري في الرياض تسبَّب في تسمُّم مرتاديه

وقال العبدالعالي؛ عبر حساب المتحدث الرسمي: نود أن نبيّن أنه تم رصد عددٍ محدود من حالات تسمُّم غذائي بمدينة الرياض، وبلغ عدد الحالات المؤكّدة منها حتى الآن 15 حالة؛ اتضح بالتقصّي الوبائي أنها تعود إلى محلٍ واحدٍ وتمّ إغلاقه.