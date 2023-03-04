"إسناد المسافرين" بالأفلاج يواصل أعماله التطوعية لمساعدة المحتاجين

وذكرت جمعية تنمية الأفلاج أن فريقها "إسناد المسافرين" قام باستضافة السالمين من عائلة جرى عليهم حادث، وهم على طريق السفر، أمس الأول، وتمّ تأمين السكن لهم في الشقق المفروشة التي خصّصها أبناء محمد العاتي العجمي؛ لهذا الشأن، وقدّمت لهم الضيافة برعاية من الدكتور محمد الجذلاني؛ الذي قدّم دعماً للجمعية مخصّصاً لاستضافة المسافرين في مثل هذه الظروف.