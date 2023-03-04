"إسناد المسافرين" بالأفلاج يواصل أعماله التطوعية لمساعدة المحتاجين

يواصل فريق "إسناد المسافرين" بجمعية تنمية الأفلاج أعماله التطوعية المختصة بمساعدة المحتاجين التي يتصادف وقت مرورهم بالمحافظة تعطل المركبة أو -لا قدر الله- حادث سير.
ويستضيف الفريق، السالمين من الحوادث في شقق مفروشة، ويتابع ويؤمّن الضيافة لهم لحين خروج مرضاهم، كما يتابع الفريق إجراءات المرور.
وقام الفريق بتخصيص رقم موحّد يتم تزويد مستشفى المحافظة والهلال الأحمر والمرور وأصحاب "السطحات" به؛ للتواصل مع أعضاء الفريق التطوعي لتزويد المسافرين به عند الحاجة.
وذكرت جمعية تنمية الأفلاج أن فريقها "إسناد المسافرين" قام باستضافة السالمين من عائلة جرى عليهم حادث، وهم على طريق السفر، أمس الأول، وتمّ تأمين السكن لهم في الشقق المفروشة التي خصّصها أبناء محمد العاتي العجمي؛ لهذا الشأن، وقدّمت لهم الضيافة برعاية من الدكتور محمد الجذلاني؛ الذي قدّم دعماً للجمعية مخصّصاً لاستضافة المسافرين في مثل هذه الظروف.
يُذكر أن الفريق منذ نحو سنتين يباشر أعماله التطوعية بهذا الشأن، حيث يقوم المتطوعون بالفريق بمساعدة المحتاجين من المسافرين بتخصيص سكنٍ لأهل المحتاجين وتقديم التغذية لهم ومساعدتهم على نقل المحتاجين منهم لورش الصيانة ومراجعة الجهات الحكومية لإنهاء إجراءاتهم.