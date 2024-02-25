إنجاز وطني.. 7 جوائز عالمية لـ"التدريب التقني" في معرض الاختراعات بماليزيا

وقد عقدت المؤسسة برامج تأهيلية مكثفة للمتدربين والمتدربات المرشحين للمشاركة في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية بماليزيا "MTE 2024" في عدد من المسارات التقنية، بإشراف عدد من المدربين والخبراء المؤهلين في المجالات التقنية، وتم خلالها استعراض مشاريع المتدربين، والتأكد من اكتمال جاهزيتها، وخضوعها لمعايير التحكيم المعتمدة في المسابقة لهذا العام؛ وذلك لإكساب المشاركين مهارات العرض والتقديم، والعمل على تطوير المشاريع لتواكب متطلبات المسابقة لهذا العام.