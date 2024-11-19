الرياض تشهد تسجيل رقم قياسي عالمي بإتمام أكبر صبَّة خرسانية نفذتها شركة "محمد الحبيب العقارية"

وقال الحبيب، وفقًا لما نقلته منصة "بروبرتي ميدل إيست"، على هامش مشاركة الشركة في معرض سيتي سكيب العالمي 2024، إن شركة “محمد الحبيب العقارية"، تجاوزت الرقم القياسي السابق المسجَّل لدى موسوعة غينيس، والذي يبلغ نحو 32 ألف متر مكعب؛ حيث نفَّذت صبَّةً خرسانيةً تجاوزت 69 ألف متر مكعب، في مشروعها (كحيل) الذي يقع شمال العاصمة الرياض.