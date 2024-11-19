الرياض تشهد تسجيل رقم قياسي عالمي بإتمام أكبر صبَّة خرسانية نفذتها شركة "محمد الحبيب العقارية"

كشف عبد الله الحبيب، الرئيس التنفيذي لشركة "محمد الحبيب العقارية"، عن تفاصيل الإنجاز العالمي الذي حققته الشركة؛ من خلال تسجيلها رقمًا قياسيًّا جديدًا في موسوعة غينيس لأكبر صبَّةٍ خرسانيةٍ في العالم في مشروع (كحيل) بالرياض.
وقال الحبيب، وفقًا لما نقلته منصة "بروبرتي ميدل إيست"، على هامش مشاركة الشركة في معرض سيتي سكيب العالمي 2024، إن شركة “محمد الحبيب العقارية"، تجاوزت الرقم القياسي السابق المسجَّل لدى موسوعة غينيس، والذي يبلغ نحو 32 ألف متر مكعب؛ حيث نفَّذت صبَّةً خرسانيةً تجاوزت 69 ألف متر مكعب، في مشروعها (كحيل) الذي يقع شمال العاصمة الرياض.
وتسلَّمت الشركة شهادة الإنجاز من قِبَل مندوبي غينيس الذين حضروا خلال أيام معرض سيتي سكيب العالمي، الذي أُقيم في الرياض خلال الأيام الماضية.
وأشار الحبيب إلى أن هذا الإنجاز محل اعتزاز وفخر نعتز به، ونعتبره دليلًا على قدرة الوطن على تمكين القطاع الخاص؛ لتحقيق أرقامٍ غير مسبوقةٍ باستخدام الموارد المتاحة.