أنظمة المحاكاة الحاسوبية تتوقع تجدد الهطولات على الرياض بهذا الموعد

يتوقّع أن تبقى منطقة الرياض تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة خلال الأيام القادمة، تجلب المزيد من أمطار الخير والبركة بإذن الله.
وفي التفاصيل، تشير آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية إلى تجدد تأثر الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من منطقة الرياض يوم الجمعة بتقلبات جوية تتكاثر خلالها السحب الركامية الرعدية وتتساقط زخات من الأمطار، وفق موقع "طقس العرب".
وتشير التوقعات إلى أن الاضطرابات الجوية ستتحرك نحو الشرق لتشمل العاصمة الرياض مع ساعات عصر ومساء يوم السبت، بحيث يتجدد نشاط السحب وتتساقط الأمطار مجددًا في مدينة الرياض وبشكل متفاوت الغزارة والله أعلم.