أنظمة المحاكاة الحاسوبية تتوقع تجدد الهطولات على الرياض بهذا الموعد

وتشير التوقعات إلى أن الاضطرابات الجوية ستتحرك نحو الشرق لتشمل العاصمة الرياض مع ساعات عصر ومساء يوم السبت، بحيث يتجدد نشاط السحب وتتساقط الأمطار مجددًا في مدينة الرياض وبشكل متفاوت الغزارة والله أعلم.