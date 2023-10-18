أمير الشرقية: ذكرى البيعة تؤكد على وحدة الشعب وترابطه مع قيادته الحكيمة

وأضاف: أن النظرة الثاقبة والحكيمة لمقامكم، حفظكم الله، وضعت الوطن على أعتاب مرحلة جديدة، ونقلات كبيرة من التقدّم والرقي في مختلف المجالات العلمية والعملية، في ظلّ أمن وأمان، وجودة حياة يشهد لها القاصي والداني، وهذا من نعم الله الكثيرة على هذه البلاد المباركة".