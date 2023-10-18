أمير الشرقية: ذكرى البيعة تؤكد على وحدة الشعب وترابطه مع قيادته الحكيمة

بعث أميرُ المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، برقيةَ تهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى التاسعة للبيعة.
وقال أمير المنطقة: "أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية، أسمى آيات التهاني والتبريكات بالذكرى التاسعة للبيعة؛ هذه الذكرى التي تؤكّد على وحدة الشعب وترابطه مع قيادته الحكيمة، بما تملكه من بُعْد نظر وقراءة للأحداث، جعلت من الشعب السعودي ينعم بالأمن والأمان ورغد العيش في رحاب هذه الديار المقدسة ولله الحمد".
وأضاف: أن النظرة الثاقبة والحكيمة لمقامكم، حفظكم الله، وضعت الوطن على أعتاب مرحلة جديدة، ونقلات كبيرة من التقدّم والرقي في مختلف المجالات العلمية والعملية، في ظلّ أمن وأمان، وجودة حياة يشهد لها القاصي والداني، وهذا من نعم الله الكثيرة على هذه البلاد المباركة".
وختم: "سيدي خادم الحرمين الشريفين، أسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا ويديم أمنها وأمانها واستقرارها، وأن تعود هذه المناسبة على الوطن وقيادته الرشيدة وشعبه الوفي المخلص بمزيد الخير والنماء والرخاء".