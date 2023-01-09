"سدايا" توقّع مذكرة تفاهم مع "مجموعة أويفان" الفنلندية

ويأتي توقيع المذكرة في إطار مخرجات زيارة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إلى جمهورية فنلندا التي كانت برئاسته بمشاركة 13 جهة حكومية و37 شركة سعودية، وضمن جهود "سدايا" لتعزيز شراكاتها مع الجهات المختلفة المحلية والعالمية، وتعزيز التكامل والتنسيق بما يدعم قيادة مسيرة المملكة نحو الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، للمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.