نائب أمير تبوك: اليوم الوطني مناسبة غالية نستحضر من خلالها التاريخ المجيد لهذه البلاد المباركة

رفع الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة العربية السعودية، معربًا عن فخره واعتزازه بمسيرة البناء والتنمية والإنجازات التي انطلقت على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه.
وقال بهذه المناسبة: "اليوم الوطني مناسبة غالية علينا جميعًا نستحضر من خلالها التاريخ المجيد لتوحيد هذه البلاد المباركة على يد المؤسس المغفور له – بإذن الله – الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ورجاله، الذي أسس وطنًا شامخًا على أسس راسخة ومتينة، وسار على نهجه أبناؤه الملوك البررة حتى عهدنا الزاهر بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –".
وأضاف : "إن اليوم الوطني يمثل وقفة للاعتزاز بما وصلت إليه بلادنا في هذا العهد الزاهر من شواهد عظيمة، وتنمية شاملة، وتقدم في مختلف المجالات، وما تحقق من إنجازات وطنية على كافة الأصعدة، وحرص القيادة الحكيمة على رخاء وأمن شعبها، والخطوات التي خطتها المملكة نحو تحقيق مستهدفات رؤيتها الطموحة رؤية المملكة 2030".
واختتم تصريحه بالدعاء أن يحفظ الله هذا الوطن شامخًا، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله –.