نائب أمير تبوك: اليوم الوطني مناسبة غالية نستحضر من خلالها التاريخ المجيد لهذه البلاد المباركة

وأضاف : "إن اليوم الوطني يمثل وقفة للاعتزاز بما وصلت إليه بلادنا في هذا العهد الزاهر من شواهد عظيمة، وتنمية شاملة، وتقدم في مختلف المجالات، وما تحقق من إنجازات وطنية على كافة الأصعدة، وحرص القيادة الحكيمة على رخاء وأمن شعبها، والخطوات التي خطتها المملكة نحو تحقيق مستهدفات رؤيتها الطموحة رؤية المملكة 2030".