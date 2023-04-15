الخطوط السعودية في بيان إلحاقي: الطائرة تعرضت لإطلاق نار بمطار الخرطوم أثناء تجهيزها لرحلة الرياض

أصدرت الخطوط السعودية بيانًا إلحاقيًا حول ما تعرضت له طائرة الخطوط السعودية في مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم السبت.
وقالت "الخطوط": إثر الأحداث الأمنية في جمهورية السودان، فقد تعرضت طائرة الخطوط السعودية لإطلاق نار في مطار الخرطوم الدولي أثناء تجهيزها لرحلة العودة على الرحلة SV458 وعلى متنها طاقم الطائرة والضيوف متجهة إلى الرياض صباح اليوم، حيث لحقت بها أضرار.
وأضافت: مركز تنسيق الطوارئ بالخطوط السعودية يتابع مع الملاحين وموظفي الخطوط السعودية بالمطار وسفارة المملكة بجمهورية السودان والجهات الرسمية الأخرى كافة المستجدات بهذا الشأن.
وأردف البيان: التأكد من وصول كافة أعضاء طاقم الطائرة إلى مقر السفارة بالسودان، فيما تم إعادة الطائرات التي كانت في الجو وتعليق الرحلات من وإلى السودان حفاظاً على سلامة الضيوف وطاقم الطائرات.
وخصصت "الخطوط السعودية" الرقم (8004343333) من داخل المملكة، والرقم (966126864333+) من خارج المملكة؛ لتواصل ذوي الضيوف وطاقم الطائرة، وذلك لتوفير كل الدعم.
وبينت أنه في حال توفر مزيد من المعلومات فسوف يتم نشرها في بيان إلحاقي آخر.