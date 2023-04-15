الخطوط السعودية في بيان إلحاقي: الطائرة تعرضت لإطلاق نار بمطار الخرطوم أثناء تجهيزها لرحلة الرياض

وقالت "الخطوط": إثر الأحداث الأمنية في جمهورية السودان، فقد تعرضت طائرة الخطوط السعودية لإطلاق نار في مطار الخرطوم الدولي أثناء تجهيزها لرحلة العودة على الرحلة SV458 وعلى متنها طاقم الطائرة والضيوف متجهة إلى الرياض صباح اليوم، حيث لحقت بها أضرار.