"الأراضي البيضاء": تطبيق الرسوم وتحديد النطاق يتم وفق معايير محددة

وأكد البرنامج أن مما يسهم في اكتشاف الأراضي البيضاء غير المسجلة، هو توافر قواعد بيانات تستند إلى حلول رقمية، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الجهات المعنية؛ مما يحد من التهرب من تسجيلها؛ مضيفًا أن حلول اكتشاف الأراضي باستخدام التقنيات الحديثة، أسهمت بشكل كبير في تطبيق الرسوم، وإصدار الفواتير على المكلفين، كما يمكن للمستفيدين من المكلفين أو المقبلين على شراء الأراضي الاستعلامُ عن وجود رسم قائم على أي أرض بيضاء برقم الصك فقط من خلال الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي البيضاء من خلال الرابط: https://idlelands.housing.gov.sa/ar/deed-fees.