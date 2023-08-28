تحديثات الجزاءات البلدية.. غرامة الشروع في البناء دون رخصة تصل لـ 50 ألف ريال

وصلت غرامة الشروع في البناء دون رخصة إلى 50 ألف ريال، فيما سيتعرّض المقاول المشترك في البناء أيضاً للغرامة نفسها، وفق جدول التحديثات الجديدة للجزاءات عن المخالفات البلدية الذي أقرّته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وبحسب تصنيفات الأمانات والبلديات ستكون الغرامة على النحو التالي 50 ألف ريال: الأول والثاني 40 ألف ريال، والثالث 30 ألف ريال، والرابع 20 ألف ريال، والخامس 10 آلاف ريال.
وجاءت تفاصيل المخالفات في جدول مخالفات البناء العامة، حيث سيتم منح المالك مهلة سبعة أيام بعد التنبيه للتصحيح قبل أن تُفرض عليه الغرامة.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد أصدرت نسخة محدّثة لجدول جزاءات المخالفات البلدية بهدف رفع امتثال المباني وتوفير البيئة المناسبة والعادلة للمنافسة بين المنشآت التجارية، والحد من مظاهر التشوّه البصري.
ووضعت الوزارة 4 مستويات لنسبة السداد المقدّرة بحجم المنشأة، يراعي الجدول المحدّث عند احتساب الغرامة تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الغرامة للمنشآت الكبرى 100 % من قيمة الغرامة، المنشآت المتوسطة 75 %، والمنشآت الصغيرة 50 % من قيمة الغرامة، والمنشآت متناهية الصغر 25 % من قيمة الغرامة.