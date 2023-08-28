تحديثات الجزاءات البلدية.. غرامة الشروع في البناء دون رخصة تصل لـ 50 ألف ريال

وبحسب تصنيفات الأمانات والبلديات ستكون الغرامة على النحو التالي 50 ألف ريال: الأول والثاني 40 ألف ريال، والثالث 30 ألف ريال، والرابع 20 ألف ريال، والخامس 10 آلاف ريال.