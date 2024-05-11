مجموعة طلعت مصطفى السعودية تطلق مشروع مدينة "بنان الرياض" باستثمارات 31.4 مليار ريال

تمثل "مدينة بنان" نموذجاً جديداً ومتكاملاً للسكن العصري المستدام والصديق للبيئة، حيث تم تخطيط المشروع بشكل يعزز هذا المفهوم من خلال توافر المساحات الخضراء الشاسعة، والحرص على الفصل بين المناطق السكنية والخدمية لتحقيق أعلى معايير الخصوصية، حيث تم مراعاة الفصل الكامل بين مناطق الفلل، والعمارات عن طريق شريط أخضر يتراوح عرضه بين 50 و150 متراً في منتصف المشروع، وتصل المسافة بين كل بناية وأخرى نحو 30 متراً، وتنفصل الفلل عن بعضها البعض بمسافة لا تقل عن 16 متراً، لضمان السماح لكل وحدة سكنية بالاستمتاع بالمساحات الخضراء الشاسعة مع المحافظة على تحقيق الخصوصية الكاملة. وتبعد كل عمارة على مسافة لا تقل عن 30 متراً من العمارة المجاورة، وتتباعد واجهات الفلل عن بعضها البعض بمسافة لا تقل عن 20 متراً، لضمان الراحة لكل وحدة سكنية، والاستمتاع بالمساحات الخضراء الشاسعة مع المحافظة على تحقيق الخصوصية الكاملة.