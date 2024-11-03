مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الكفالات الشهرية للأيتام وأسر اللاجئين السوريين في الأردن

ووُزّعت الكفالات على 258 يتيمًا لتلبية احتياجاتهم الأساسية المعيشية لمدة عام كامل، ورفع مستواهم التعليمي عن طريق كفالة تعليمية خلال العام تساعدهم على تلبية احتياجاتهم من المستلزمات المدرسية الأساسية، وتقديم كسوة العيد وبرامج ترفيهية تتضمن أخذهم إلى صالات الألعاب والتسلية، أو عقد أنشطة ترفيهية خلال الأعياد من أجل إدماجهم في المجتمعات المحلية، والتركيز على الجانب النفسي ورفع معنوياتهم.