وزيرُ الصناعة الإيراني يعلن انطلاقَ التجارة بين إيران والسعودية

يُذكر أن وزيرَي الخارجية: الإيراني حسين أمير عبداللهيان، والسعودي فيصل بن فرحان؛ وقّعا بيانًا مشتركًا في ختام المحادثات التي أجرياها في 6 أبريل الجاري في العاصمة الصينية بكين؛ لاستئناف العلاقات والتعاون الثنائي.