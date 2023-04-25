وزيرُ الصناعة الإيراني يعلن انطلاقَ التجارة بين إيران والسعودية

أعلن وزيرُ الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين، اليوم الثلاثاء؛ بدءَ التبادل التجاري بين إيران والسعودية، وذلك بعد اتفاق البلدين على استئناف العلاقات بينهما.
وقال فاطمي أمين: إنه بالنظر إلى الاتفاق بين إيران والسعودية على استئناف العلاقات بين البلدين؛ فإن دخولَ البضائع الإيرانية إلى السعودية مطروحٌ على جدول الأعمال.
وأضاف وزير الصناعة والمعادن والتجارة: أن زملاءنا في الوزارة بدؤوا بعملية تصدير البضائع.
يُذكر أن وزيرَي الخارجية: الإيراني حسين أمير عبداللهيان، والسعودي فيصل بن فرحان؛ وقّعا بيانًا مشتركًا في ختام المحادثات التي أجرياها في 6 أبريل الجاري في العاصمة الصينية بكين؛ لاستئناف العلاقات والتعاون الثنائي.