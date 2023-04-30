جامعة شقراء تطلق مسابقة "الْتقط العلَم CTF".. مكافآت وشهادات للفائزين

وحددت الجامعة شروط المسابقة أن يكون المشارك من الطلبة المنتظمين بالجامعات السعودية، بالإضافة إلى التسجيل من خلال البريد الجامعي للطلبة المشاركين، على أن تكون المشاركة في المسابقة بشكل فردي.