الشركة الإلكترونية الحديثة وكيلاً لمنتجات هيتاشي اليابانية للأجهزة المنزلية

تشهد المملكة العربية السعودية توسعًا عمرانيًا هائلاً وزيادة في مستويات دخول الأفراد، مع سعيهم لاختيار أفضل المنتجات من حيث الجودة، مما أدى إلى نمو في قطاع الأجهزة المنزلية بصورة لم يسبق لها مثيل، وبحجم سوق يبلغ حوالي 14.5 بليون ريال سعودي في عام 2023، مع توقع أن يصل هذا السوق إلى 18.7 بليون ريال سعودي بحلول عام 2029، أي بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 4.16%. ومثل هذا النمو إن دل على شيء فإنما يدل على مدى النضج الذي بلغته السوق السعودية، وما تقدمه من فرص مواتية لطرح أحدث المنتجات وأفضلها جودة، سواء ذات المنشأ المحلي أو المستوردة من الخارج، وذلك لتلبية جميع احتياجات المستهلكين، والاستفادة من القوة الشرائية الهائلة التي تتمتع بها السوق السعودية.
وسعيًا منها للاستفادة من هذا الزخم الذي تتميز بها السوق، وبخاصة الطلب المتنامي على الأجهزة المنزلية، واتجاه الإقتصاد السعودي نحو التنوع والإنفتاح بصورة أكبر، فقد حرصت الشركة الإلكترونية الحديثة – إحدى شركات مجموعة الفيصلية – على الاستفادة من هذا الزخم الفريد الذي يشهده الإقتصاد السعودي من خلال عقد تحالفات إستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية، ومن بينها شركة أرشيليك هيتاشي لمبيعات الأجهزة المنزلية الشرق الأوسط، لتكون بمثابة موزع لمنتجاتها من الأجهزة المنزلية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.
ومما عزز هذه الشراكة هو التزام شركة أرشيليك هيتاشي لمبيعات الأجهزة المنزلية الشرق الأوسط بتحقيق الريادة على مستوى الشرق الأوسط من خلال عقد تحالف استراتيجي مع شركة كبرى كالشركة الإلكترونية الحديثة لما لها من حضور قوي مبني على فهم طويل الأمد للسوق السعودية. ويتوقع لمثل هذه الشراكة أن تساعد في زيادة الحصة السوقية لمنتجات هيتاشي خلال السنوات القادمة، وأن تعزز من ثقة العملاء بجودة وموثوقية تلك المنتجات بصورة كبيرة.
وبهذه المناسبة، علق السيد وجيه البيروتي، الرئيس التنفيذي للشركة الإلكترونية الحديثة قائلاً: " تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز حضور شركة هيتاشي في السوق السعودية، وذلك بالاستعانة بشبكة التوزيع والخدمات التي نملكها، والتي من شأنها إيصال منتجات هيتاشي إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين، وبالتالي زيادة الحصة السوقية والنمو بصورة أكبر في قطاع المنتجات المنزلية بحلول منتصف عام 2025. "
بدوره علق السيد أتسوشي ياماناكا، مدير عام شركة ارشيليك هيتاشي لمبيعات الأجهزة المنزلية الشرق الأوسط بقوله: "لقد باتت المملكة العربية السعودية سوقا مهمة بالنسبة لنا، ومن هنا جاء تحالفنا مع شركة كبرى مثل الشركة الإلكترونية الحديثة كخطوة هامة لإيصال منتجات هيتاشي إلى أكبر عدد من المستهلكين السعوديين، وإغناء أسلوب حياتهم بأحدث المنتجات مع توقعنا بتزايد حجم مبيعاتنا من تلك الأجهزة خلال العام الأول من هذه الشراكة. "
بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة، تمت المبادرة بافتتاح مركز "دوزن"، والذي يعد مركزًا فنيًا متخصصًا لصيانة منتجات هيتاشي في العاصمة السعودية الرياض. ويمتد المركز على مساحة تصل إلى 1,000 متر مربع، ويعمل فيه حوالي 50 فنيًا متخصصًا في صيانة أجهزة هيتاشي، علاوة على أنه مزود بأحدث التجهيزات، وخدمة ما بعد البيع، وغيرها من الخدمات الفنية المخصصة لصيانة الأجهزة، مع قدرة على استقبال أكثر من 10,000 طلب صيانة سنويًا، مما سيعزز من الخدمة المقدمة للعملاء ومستوى الرضا عنها.
جدير بالذكر أن الشراكة ما بين الشركة الإلكترونية الحديثة وشركة أرشيليك هيتاشي لمبيعات الأجهزة المنزلية الشرق الأوسط تمثل مرحلة هامة في نمو وتطوير سوق الأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية، سيما وأن هذه الشراكة جمعت بين الخبرة الطويلة وشبكة التوزيع الهائلة التي تمتلكها الشركة الإلكترونية الحديثة وبين المنتجات المبتكرة التي تقدمها شركة أرشيليك هيتاشي، والقادرة على تلبية الطلب المتنامي عليها، كل ذلك في ظل التزام مشترك من كلا الطرفين بتحقيق رضا العملاء والإبقاء على موقع يحافظ على سعيهما لتحقيق الريادة في هذا القطاع لضمان حصول المستهلكين على أفضل ما في السوق من منتجات من حيث الجودة والقيمة والفائدة.