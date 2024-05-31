الشركة الإلكترونية الحديثة وكيلاً لمنتجات هيتاشي اليابانية للأجهزة المنزلية

تشهد المملكة العربية السعودية توسعًا عمرانيًا هائلاً وزيادة في مستويات دخول الأفراد، مع سعيهم لاختيار أفضل المنتجات من حيث الجودة، مما أدى إلى نمو في قطاع الأجهزة المنزلية بصورة لم يسبق لها مثيل، وبحجم سوق يبلغ حوالي 14.5 بليون ريال سعودي في عام 2023، مع توقع أن يصل هذا السوق إلى 18.7 بليون ريال سعودي بحلول عام 2029، أي بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 4.16%. ومثل هذا النمو إن دل على شيء فإنما يدل على مدى النضج الذي بلغته السوق السعودية، وما تقدمه من فرص مواتية لطرح أحدث المنتجات وأفضلها جودة، سواء ذات المنشأ المحلي أو المستوردة من الخارج، وذلك لتلبية جميع احتياجات المستهلكين، والاستفادة من القوة الشرائية الهائلة التي تتمتع بها السوق السعودية.