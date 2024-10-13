هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك"تنظم النسخة الثالثة من مؤتمرها في ديسمبر القادم

وأضاف معاليه أن المؤتمر يُركز في نسخته الثالثة على مناقشة مجموعةٍ من الموضوعات المرتبطة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي وسُبل توظيف أدواتها في إدارة الزكاة والضريبة والجمارك، بما يحقق استدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن ومواكبة التحول الرقمي تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030، مبينًا أن المؤتمر يُجسد الأهمية الكبرى التي تركز عليها الهيئة نحو تعزيز الثقافة الزكوية والضريبية والجمركية، من خلال ما يناقشه المؤتمر من تجارب محلية وعالمية في مجالات عمل الهيئة، والتركيز أيضًا على بحث مستقبل رقمنة هذه المجالات، عبر تبادل الخبرات بين المختصين من مختلف أنحاء العالم بما يدعم تعزيز العلاقات بين أصحاب المصلحة والمهتمين بمختلف فئاتهم.