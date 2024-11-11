بانتخاب "السويلم".. المملكة تترأس المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم

وتؤدي رئاسة المؤتمر دورًا مهمًا في الإشراف على أعمال المؤتمر ولجانه الداخلية وتسهيل المفاوضات وتقريب وجهات نظر الدول أعضاء المنظمة وتشجيعهم للوصول لإقرار صك المعاهدة، التي تعد إطارًا قانونيًا دوليًا لتوحيد وتسهيل إجراءات تسجيل التصاميم لدى أعضاء المنظمة، مما يعود بالنفع على المصممين من الأفراد المبدعين والمبدعات والقطاع الخاص لتسجيل حقوق ملكياتهم الفكرية.