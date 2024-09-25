المنتخب السعودي يحصد جائزتين دوليتين في أولمبياد البلقان للمعلوماتية

حقق المنتخب السعودي للمعلوماتية جائزتين دوليتين في أولمبياد البلقان للمعلوماتية 2024، في دورته الـ 31 التي أقيمت في دولة مقدونيا، من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، بمشاركة 62 طالبًا وطالبة يمثّلون 15 دولة.
وحصل الطالب عماد علي الحربي من "تعليم القصيم"، على الميدالية البرونزية، فيما نال الطالب معاذ محمد القرني من تعليم بيشة، شهادة تقدير.
وحقق المنتخب هذه النتائج بعد رحلة إعداد وتأهيل في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالشراكة مع وزارة التعليم، تلقى المنتخب خلالها آلاف الساعات التدريبية، على أيدي نخبة من المدربين والخبراء السعوديين والأجانب.
يُذكر أن هذه هي المشاركة الثانية للمملكة العربية السعودية في أولمبياد البلقان للمعلوماتية، وبنتيجة اليوم ارتفع رصيدها في هذه المنافسة إلى 7 جوائز دولية.
ويتنافس في الأولمبياد طلاب المرحلة الثانوية الذين يمتلكون خبرة في البرمجة، وهو مسابقة سنوية تنظمها البلدان المحيطة بشبه جزيرة البلقان.