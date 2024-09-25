المنتخب السعودي يحصد جائزتين دوليتين في أولمبياد البلقان للمعلوماتية

حقق المنتخب السعودي للمعلوماتية جائزتين دوليتين في أولمبياد البلقان للمعلوماتية 2024، في دورته الـ 31 التي أقيمت في دولة مقدونيا، من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، بمشاركة 62 طالبًا وطالبة يمثّلون 15 دولة.