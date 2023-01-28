112 فرصة استثمارية وتكامل.. صورة عن حصاد مشاركة تبوك في "فرص"

أوضح أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف، أن مشاركة الأمانة في ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" بنسخته الثانية، الذي نظّمته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، هدفت إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، وعرض جميع الخدمات والتسهيلات التي تقدّمها الأمانة للمساهمة في رفع الجاذبية الاستثمارية وإبراز الميز التنافسية للمنطقة.
ولفت "اليوسف"، إلى أن الأمانة عرضت خلال أعمال الملتقى (112) فرصة استثمارية لعام 2023 في مجالات الدعم اللوجستي والسياحي والتجاري والترفيهي، إضافة إلى توقيع عقدين لمشروعَيْن استثماريَّيْن بقيمة تجاوزت أربعين مليون ريال؛ تضمن أحدهما أنشطة تجارية وترفيهية وفندقية، بينما تضمن المشروع الآخر نشاطاً لجمع وإعادة تدوير الورق.
وأكّد أن الاستثمار في تبوك تكاملي، فتبوك تتكامل أكثر مما تتنافس مع المدن الأخرى، مبيناً أن أمانة المنطقة وفي ظل توجيه ودعم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، تسعى دائماً لتذليل العقبات والمعوقات أمام المستثمرين، وتحرص على دعم رواد الأعمال والمستثمرين بفرص مبتكرة تتواءم مع توجّهاتهم واحتياجات المنطقة في المجالات الاستثمارية كافة.
وعلى هامش الملتقى، وقّعت أمانة منطقة تبوك مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات التقنية المتخصّصة في إنترنت الأشياء، وفي هذا الشأن، قال مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالأمانة المهندس سلطان الغبان، إن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن سعي الأمانة لتوفير إطار عمل يمكن من خلاله استطلاع السبل الممكنة التي تسهم في بناء وتطوير منظومات المدن الذكية في المستقبل وما ينتج عنها من حلول تخدم التحول الرقمي بما يتوافق مع رؤية مملكتنا الغالية 2030.
يُذكر أن الملتقى الذي أُختتمت أعماله استمر على مدى ثلاثة أيام؛ وذلك بواجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، حيث حظي جناح الأمانة في الملتقى بزيارة عددٍ كبيرٍ من رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين للاطلاع على المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في أنشطة متعددة ومتنوعة توافق اهتمامات جميع شرائح المستثمرين وتتواءم مع احتياجات المنطقة.