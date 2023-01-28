112 فرصة استثمارية وتكامل.. صورة عن حصاد مشاركة تبوك في "فرص"

وعلى هامش الملتقى، وقّعت أمانة منطقة تبوك مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات التقنية المتخصّصة في إنترنت الأشياء، وفي هذا الشأن، قال مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالأمانة المهندس سلطان الغبان، إن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن سعي الأمانة لتوفير إطار عمل يمكن من خلاله استطلاع السبل الممكنة التي تسهم في بناء وتطوير منظومات المدن الذكية في المستقبل وما ينتج عنها من حلول تخدم التحول الرقمي بما يتوافق مع رؤية مملكتنا الغالية 2030.