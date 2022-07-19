"المديفر" لمجلة "ويكلي" : عائدات التعدين في عام 2021 جاوزت 8 مليارات دولار

وأشار، في حديث لمجلة "Mining Weekly"، الجنوب إفريقية، والمتخصصة في شؤون التعدين، على هامش مؤتمر التعدين الإفريقي(إندابا) في جنوب إفريقيا، إلى أنه بحسب التقديرات للموارد الجيولوجية الهائلة في المملكة، وتماشيًا مع أهداف تنويع الاقتصاد الوطني والنمو الاقتصادي، فقد تم، على مدى السنوات الماضية، تكريس الموارد المالية والبشرية لإحداث تحول سريع في قطاع التعدين في المملكة. وقال إن إستراتيجية التعدين الجديدة في المملكة أطلقت أكثر من 40 مبادرة مصممة لتحسين المناخ العام للتعدين، وجذب الاستثمارالمطلوب، لإنجاح هذه الصناعة الجديدة، مع التركيز على تطوير سلاسل القيمة المتكاملة المستدامة، والتي يتم تمكينها من خلال خلق بيئة استثمار قائمة على عمليات ترخيص واستدامة بسيطة وشفافة.