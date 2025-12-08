إطلاق 37 كائنًا فطريًا في محمية الحِجر بالعُلا لتعزيز التنوع البيئي

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، 37 كائنًا فطريًا في محمية الحِجر، ضمن برامج الإكثار وإعادة التوطين في موائلها الطبيعية، بهدف تعزيز التنوع الأحيائي واستعادة التوازن البيئي في المنطقة.