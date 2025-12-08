إطلاق 37 كائنًا فطريًا في محمية الحِجر بالعُلا لتعزيز التنوع البيئي

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، 37 كائنًا فطريًا في محمية الحِجر، ضمن برامج الإكثار وإعادة التوطين في موائلها الطبيعية، بهدف تعزيز التنوع الأحيائي واستعادة التوازن البيئي في المنطقة.
وتضمّن الإطلاق 6 وعول جبلية، و20 ظبي ريم، و6 ظباء إدمي، إضافة إلى 5 من طيور النعام، في إطار جهود المركز المستمرة لزيادة أعداد الأنواع الفطرية المهددة وتوسيع نطاق انتشارها.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور محمد علي قربان، أن هذه الخطوة تسهم في صون الحياة الفطرية والحفاظ على النظم البيئية، وتعزز من مكانة المحمية كوجهة بيئية وثقافية ذات قيمة وطنية.
وأشار إلى أن عمليات الإطلاق تُنفذ ضمن جهود المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، ومبادرة "السعودية الخضراء"، والإستراتيجية الوطنية للبيئة، بما يتوافق مع التوجهات العالمية في حماية الحياة الفطرية.
وأوضح أن برامج الإكثار والإطلاق تُنفذ وفق معايير علمية عالية، تبدأ بالفحوصات الصحية والتأهيل السلوكي، مرورًا بالإطلاق، وانتهاءً بالرصد الميداني لضمان تأقلم الكائنات واستقرارها.
ويواصل المركز، بالتعاون مع شركائه، تنفيذ خطط متكاملة لحماية الحياة الفطرية واستعادة النظم البيئية من خلال برامج الإكثار، وإعادة التوطين، والرصد باستخدام أحدث التقنيات، بما يدعم استدامة الموارد الطبيعية في المملكة.