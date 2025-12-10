الكلية التقنية بالرياض تختتم "تحدي الروبوتات GRC 2025" بمشاركة 750 متسابقًا من 6 دول

برعاية نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب، الدكتور عادل بن حمد الزنيدي، اختتمت الكلية التقنية بالرياض، أمس، منافسات التحدي العالمي للروبوتات GRC 2025، بمشاركة واسعة ضمّت أكثر من 750 متسابقًا من المملكة و6 دول عربية، ضمن فعاليات استمرت يومين وشهدت عروضًا نوعية في الابتكار التقني.
وشارك الطلاب والطالبات في 10 مسارات مهارية متميزة، من بينها سباق الروبوتات، والغواصات الصغيرة، ومعرض للمشاريع الابتكارية التي عكست قدراتهم في تطوير حلول تقنية وخدمات متنوعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والزراعة، والنقل، والسلامة، والمبادرات الإنسانية.
وسجّلت الوفود المشاركة من مصر وسلطنة عمان واليمن والعراق حضورًا مميزًا، حيث حقق عدد من المشاركين مراكز متقدمة في مختلف المسارات، ما يعكس التنافس العربي الإيجابي في مجالات التقنية والابتكار.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للأنشطة، المهندس فهد العنزي، أن التحدي جمع مواهب شابة على المستويين المحلي والعربي، ووفّر منصة لتبادل الخبرات وتعزيز مهارات الطلاب والطالبات في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.
وفي ختام الفعاليات، جرى تكريم الفرق الفائزة والمشاركين المتميزين من داخل المملكة وخارجها، حيث شكّلت المسابقة منصة محفزة لدعم وتطوير الابتكارات التقنية، ضمن جهود المؤسسة لتعزيز المهارات الرقمية وتمكين الشباب.