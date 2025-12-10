الكلية التقنية بالرياض تختتم "تحدي الروبوتات GRC 2025" بمشاركة 750 متسابقًا من 6 دول

برعاية نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب، الدكتور عادل بن حمد الزنيدي، اختتمت الكلية التقنية بالرياض، أمس، منافسات التحدي العالمي للروبوتات GRC 2025، بمشاركة واسعة ضمّت أكثر من 750 متسابقًا من المملكة و6 دول عربية، ضمن فعاليات استمرت يومين وشهدت عروضًا نوعية في الابتكار التقني.