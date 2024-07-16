"الإبراهيم": السعودية تؤدّي دورًا محوريًّا في تحقيق الأهداف العالمية للمناخ.. بأكثر من 80 مبادرة

ألقى وزيرُ الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، كلمةَ المملكة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2024 المعني بالتنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة والمقام في مدينة نيويورك.
وقال خلال الكلمة: "تسريع وتيرة التقدم يتطلّب سياسات واضحة وجريئة وتعاونية تركز على الحلول، ونحتاج إلى تطوير نظام لترتيب الأولويات يمكّن الدول من التركيز على السياسات الأكثر فاعلية والحلول الأمثل التي تحقّق أقصى تأثير لأكبر عدد من الأشخاص في أقصر فترة زمنية ممكنة، ونحن في المملكة ندرك أن التقدم المستدام يعتمد على إيجاد واستغلال الفرص لتحسين المستوى المعيشي العام، وتعزيز جودة الحياة، بالإضافة إلى اتباعنا نهجًا يشمل جميع جوانب الاقتصاد ويركز على الإنسان لاستخراج إمكاناتنا الكامنة تحت مظلّة رؤية 2030، كما نعمل على تعزيز الاستدامة محليًّا؛ حيث تقوم المدن بنشر مراجعاتها المحلية الطوعية ودمج الممارسات المستدامة للوصول إلى جميع الفئات المجتمعية".
وأشار إلى مبادرة السعودية الخضراء قائلًا: "تؤدّي المملكة دورًا محوريًّا في تحقيق الأهداف العالمية المتعلّقة بالمناخ مع أكثر من 80 مبادرة، وتستثمر أكثر من 180 مليار دولار لتنمية الاقتصاد الأخضر، وتثبيت موقع المملكة كقائد في مجال الطاقة المتجددة".