"الإبراهيم": السعودية تؤدّي دورًا محوريًّا في تحقيق الأهداف العالمية للمناخ.. بأكثر من 80 مبادرة

وقال خلال الكلمة: "تسريع وتيرة التقدم يتطلّب سياسات واضحة وجريئة وتعاونية تركز على الحلول، ونحتاج إلى تطوير نظام لترتيب الأولويات يمكّن الدول من التركيز على السياسات الأكثر فاعلية والحلول الأمثل التي تحقّق أقصى تأثير لأكبر عدد من الأشخاص في أقصر فترة زمنية ممكنة، ونحن في المملكة ندرك أن التقدم المستدام يعتمد على إيجاد واستغلال الفرص لتحسين المستوى المعيشي العام، وتعزيز جودة الحياة، بالإضافة إلى اتباعنا نهجًا يشمل جميع جوانب الاقتصاد ويركز على الإنسان لاستخراج إمكاناتنا الكامنة تحت مظلّة رؤية 2030، كما نعمل على تعزيز الاستدامة محليًّا؛ حيث تقوم المدن بنشر مراجعاتها المحلية الطوعية ودمج الممارسات المستدامة للوصول إلى جميع الفئات المجتمعية".‎