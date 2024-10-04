إمام المسجد النبوي يستعرض معاني وآثار قول الله تعالى "إن الله بصير بالعباد"

وبيّن إمام وخطيب المسجد النبوي أن قول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ} يحمل في طياته معاني عميقة ولها الأثر البليغ في النفس والحياة، مضيفًا أن الناس حين تقرؤها تغمر قلوبهم السكينة؛ إذ يوقنون بأن المدبر هو الله، وبيّن أن هذا هو حال موسى حين تبعه فرعون: {إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ}، وحال نبينا صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة مهاجرًا: "ما ظنك باثنين الله ثالثهما".