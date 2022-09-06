فلوريدا.. وفد عسكري سعودي يزور مقر القيادة المركزية الأمريكية

زار وفد من القوات المسلحة السعودية، مقر القيادة المركزية الأمريكية في مدينة تامبا بولاية فلوريدا؛ وذلك بهدف تعزيز وتطوير مستوى التنسيق والتعاون العسكري بين الجانبين في مجال التخطيط والتدريب.
وخلال الزيارة، الْتقى وفد القوات المسلحة برئاسة مدير مركز عمليات الدرعية المشترك اللواء الركن تركي بن منصور العنزي، عددًا من قادة القيادة المركزية الأمريكية من بينهم مدير العمليات في القيادة المركزية اللواء كيرت رينشوا، ومدير التخطيط المشترك في القيادة المركزية اللواء شون سالين، ومدير التدريب في القيادة المركزية اللواء ستيفن ديمليانو.
ووفق الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، جرى خلال اللقاءات مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء الملحق العسكري في سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن وأوتاوا العميد الطيار الركن سلمان بن عوض الحربي.