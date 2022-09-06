فلوريدا.. وفد عسكري سعودي يزور مقر القيادة المركزية الأمريكية

وخلال الزيارة، الْتقى وفد القوات المسلحة برئاسة مدير مركز عمليات الدرعية المشترك اللواء الركن تركي بن منصور العنزي، عددًا من قادة القيادة المركزية الأمريكية من بينهم مدير العمليات في القيادة المركزية اللواء كيرت رينشوا، ومدير التخطيط المشترك في القيادة المركزية اللواء شون سالين، ومدير التدريب في القيادة المركزية اللواء ستيفن ديمليانو.