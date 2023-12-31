محليات
"مسارك اختيارك".. "أمن الطرق" يستعرض أبرز 5 مسبّبات للحوادث خلال عام 2023م
قال: منها الانحراف المفاجئ وعدم ترك مسافة آمنة والانشغال عن القيادة
استعرضت القوات الخاصة لأمن الطرق أبرز 5 مسبّبات للحوادث المرورية بجميع أنواعها خلال عام 2023م.
وتحت عنوان "مسارك اختيارك" نشر أمن الطرق إنفوجرافيك توعوي أكّد خلاله أن هذه المخالفات تعد أكبر مسبّب للحوادث المرورية، لافتاً إلى أن الالتزام بالأنظمة يسهم في الحد منها.
وأضاف، أن هذه الأسباب تشمل "الانحراف المفاجئ وعدم ترك مسافة آمنة، والانشغال عن القيادة، ومخالفة أحقية المرور، وعكس اتجاه السير".