"مسارك اختيارك".. "أمن الطرق" يستعرض أبرز 5 مسبّبات للحوادث خلال عام 2023م

وتحت عنوان "مسارك اختيارك" نشر أمن الطرق إنفوجرافيك توعوي أكّد خلاله أن هذه المخالفات تعد أكبر مسبّب للحوادث المرورية، لافتاً إلى أن الالتزام بالأنظمة يسهم في الحد منها.