"آل دغيم" لـ"سبق": الأحساء المحافظة الأولى خليجيًا القادرة على تنمية "السياحة الفردية"

وحذر "آل دغيم" من ترك هذا النمط لاجتهاد أشخاص غير مؤهلين لخدمة السائح المنفرد، داعيًا إلى تهيئة الشركات السياحية ومنظمي الرحلات ومن يهتم بالعمل السياحي وتدريبهم على هذا النمط المهم، حتى يظهر الأثر في الناتج العام.