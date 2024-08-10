بعد حادث وبلا إعاقة.. تدخّل طبي بحوطة سدير يُنهي معاناة مقيم مع "كسر وفقدان جلد"

تَمكن فريق طبي بمستشفى حوطة سدير، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني، من إنهاء معاناة مقيم بعد تعرضه لحادث مروري.
وذكر مستشفى حوطة سدير، أن المريض وصلهم وهو يعاني من كسر مفتوح في عظمتي الساق اليمنى من الدرجة الثالثة، مع فقدان في الجلد وإصابة غير مؤثرة على الوعي في الرأس.
وبيّن المستشفى أن الفريق سارَعَ بتثبيت الكسر وإعطاء العلاج الدوائي اللازم حتى استقرار الحالة للمريض، وبعد ذلك تم إجراء تدخل جراحي لغسل وتنظيف الجرح وتركيب مثبت خارجي، مع التعامل مع فقدان الجلد بتقنية بسيطة لتقريب أجزاء الجلد، وبعد خمسة أسابيع من المتابعة الدورية والعلاج الدوائي، تم التأكد من التئام الجلد بشكل جيد وعدم حدوث عدوى أو التهابات.
وأوضح المستشفى، أنه أزال المثبت الخارجي ووضع تثبيتًا داخليًّا للساق؛ مما مهد الطريق لإجراء التثبيت الداخلي النهائي.
وساعدت الخطة العلاجية التي تضمنت عددًا من التدخلات الجراحية في إعادة تأهيل المريض وتمكينه من العودة إلى الحياة الطبيعية دون أي إعاقة.
يُذكر أن هذا النجاح الطبي المتميز في مستشفى حوطة سدير يؤكد الجهود المبذولة لتحسين الرعاية الصحية في المنطقة والدعم الذي يجده من تجمع الرياض الصحي الثاني لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى.