بعد حادث وبلا إعاقة.. تدخّل طبي بحوطة سدير يُنهي معاناة مقيم مع "كسر وفقدان جلد"

وبيّن المستشفى أن الفريق سارَعَ بتثبيت الكسر وإعطاء العلاج الدوائي اللازم حتى استقرار الحالة للمريض، وبعد ذلك تم إجراء تدخل جراحي لغسل وتنظيف الجرح وتركيب مثبت خارجي، مع التعامل مع فقدان الجلد بتقنية بسيطة لتقريب أجزاء الجلد، وبعد خمسة أسابيع من المتابعة الدورية والعلاج الدوائي، تم التأكد من التئام الجلد بشكل جيد وعدم حدوث عدوى أو التهابات.