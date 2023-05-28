وزارة الصناعة تدعو مستكشفي التعدين إلى التسجيل في حاضنة "نثري"

وأشار الجراح إلى أن المبادرة تستهدف محليًّا كلًّا من: الطلاب والباحثين (الأكاديميين)، والشركات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لطلب الحصول على رخصة كشف، والشركات الناشئة في مجال الاستكشاف، وتقدم الحاضنة مجموعة من الخدمات إلى المتقدمين، منها: تقديم الدعم في تحليل البيانات الجيولوجية، والدعم في الحصول على رخص الكشف، وتقديم دورات مكثفة وورش عمل تدريبية في مجالات الجيولوجيا وعلوم الأرض، وإجراء فعاليات وجلسات حوارية مع الخبراء والمختصين بمجال الاستكشاف التعديني، والخدمات المخبرية وتحاليل العينات والرفوعات المساحية الجيوفيزيائية للكشف عن المعادن بصورة خاصة، وأيضًا حفظ عينات الحفر الماسي، إلى جانب الإرشاد والتوجيه طيلة فترة برنامج المبادرة وتوفير المساحات المكتبية لممارسة الأعمال.