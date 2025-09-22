المراسلات البريدية وطوابع البريد.. حكاية لتوثيق التاريخ السعودي المعاصر

ويحمل أول طابع بريدي صدر بالمملكة اسم (المملكة العربية السعودية) في العام 1934م، وصدرت منه عدة طبعات بألوان متعددة، ويحمل أيضًا طغراء الملك عبدالعزيز، وفي العام 1945م / 1365هـ صدرت مجموعة طوابع تذكارية بمناسبة اجتماع الملك عبدالعزيز مع الملك فاروق ملك مصر في رضوى على البحر الأحمر، وفي العام 1946م صدرت مجموعة طوابع تذكارية بمناسبة عودة الملك عبدالعزيز من زيارته إلى مصر، تحمل خريطة المملكة مع العلم السعودي.