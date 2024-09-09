مجموعة stc تستعرض حلولها المبتكرة خلال مشاركتها في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

هذا وسوف تشارك مجموعة stc بعدة جلسات حوارية للمساهمة في نشر المعرفة ,من بينها جلسة حوارية بعنوان "تفكيك رموز استراتيجيات الذكاء الاصطناعي"، و"دور الذكاء الاصطناعي في صقل المهارات وتعزيز الابتكار" وايضاً "دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات في المجال الصحي" وستتناول هذه الجلسات الحوارية دور الذكاء الاصطناعي في تحسين استراتيجيات الشركات ، وتطوير مهارات القوى العاملة. و دور مجموعة stc في بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي وتمكين منظومة التقنيات المتطورة في مختلف جوانب الحياة.