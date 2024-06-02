حوسبة سحابية وذكاء اصطناعي.. "السواحه" يطلع على المشاريع الرقمية في نيوم

واطلع على مجالات الدعم التي من الممكن أن تقدمها المنظومة لهذه المشاريع الرائدة، موضحاً أنها تمثل نقلة نوعية في مستقبل البشرية، ونموذجاً عالمياً رائداً، مؤكداً أن المملكة في ظل قيادتها الحكيمة تمضي نحو مستقبل زاهر بخطى متسارعة عبر مشاريع كبرى ذات طابع متفرد وحيوية، تسهم في تعزيز جودة الحياة وتمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات.