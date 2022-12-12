عن "المياه" و"الكهرباء".. "عساس": توقفون الخدمة عن مواطن.. وتتركون أبراجًا وفنادق دون محاسبة

ويشكو "عساس" أنه: "بينما تجتهد الشركتان في تطبيق نظام فصل الخدمة عن الوحدة السكنية إذا لم يتم تسديد رسوم الخدمة لها لمدة شهر أو شهرين؛ مع أن صاحب الوحدة السكنية قد يكون منتظمًا في التسديد لسنواتٍ عديدة، وإنما تأخر لسبب عارض، كالمرض أو السفر، فيتفاجأ بفصل الخدمة عن وحدته السكنية لتأخره في تسديد رسوم الخدمة، والتي قد لا تصل قيمة الرسوم إلى ألف ريال، ويكون من نتائجه تلف السلع الغذائية في ثلاجات حفظ الأغذية، فيتكبَّد مالك الوحدة السكنية خسائر قد تفوق قيمة الاستهلاك".