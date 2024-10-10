"جامعة كاوست تستضيف قمة تايمز للتعليم العالي 2025 لأول مرة في الشرق الأوسط"

وجاء الإعلان عن هذا الحدث الهام على لسان "البروفيسور إدوارد بيرن"، رئيس كاوست، خلال كلمته الختامية في قمة عام 2024 التي استضافتها "جامعة مانشستر"، حيث قال: "نسعد باستضافة قادة التعليم العالي من جميع أنحاء العالم في كاوست، لتعزيز التعاون الأكاديمي وإرساء شراكات استراتيجية لمواجهة التحديات العالمية". وأضاف أن استضافة كاوست لهذه القمة تؤكد الدور الريادي للمملكة في رسم مستقبل التعليم العالي على مستوى العالم.