"جامعة كاوست تستضيف قمة تايمز للتعليم العالي 2025 لأول مرة في الشرق الأوسط"

أعلنت "جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)"، الرائدة في الأبحاث العلمية والتقدم التكنولوجي في المملكة العربية السعودية، عزمها استضافة "قمة تايمز للتعليم العالي العالمية لعام 2025". وتأتي هذه القمة لأول مرة في "منطقة الشرق الأوسط"، ما يعكس دور المملكة المحوري في "الأوساط الأكاديمية العالمية" ودعمها للابتكار العلمي.
من المقرر أن تُعقد القمة في الفترة من "7 إلى 9 أكتوبر 2025" تحت شعار "الجامعات كمحرك للتقدم"، تماشياً مع رؤية السعودية 2030، حيث تلعب كاوست دوراً ريادياً في دفع عجلة التقدم على المستويين المحلي والدولي.
وجاء الإعلان عن هذا الحدث الهام على لسان "البروفيسور إدوارد بيرن"، رئيس كاوست، خلال كلمته الختامية في قمة عام 2024 التي استضافتها "جامعة مانشستر"، حيث قال: "نسعد باستضافة قادة التعليم العالي من جميع أنحاء العالم في كاوست، لتعزيز التعاون الأكاديمي وإرساء شراكات استراتيجية لمواجهة التحديات العالمية". وأضاف أن استضافة كاوست لهذه القمة تؤكد الدور الريادي للمملكة في رسم مستقبل التعليم العالي على مستوى العالم.
كما ستتيح القمة للحضور فرصة استكشاف "البحر الأحمر" من خلال رحلات الغطس، وزيارة معالم المملكة الثقافية والتراثية مثل "جدة"، إضافة إلى المشاريع الكبرى مثل "نيوم".
وأكد "فيل باتي"، مدير الشؤون العالمية في مجلة تايمز للتعليم العالي، أن هذه القمة ستجمع نخبة من قادة التعليم العالي العالميين لمناقشة التحديات والابتكارات، مشيراً إلى أن التعاون الأكاديمي سيكون مفتاحاً لإعداد الجيل القادم من القادة وإحداث نقلة نوعية في التعليم العالي عالميًا.