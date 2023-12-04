شعبية الـ "داش كام" تتزايد في السعودية.. وسوقها العالمي سيصل إلى 17 مليار دولار في 2030

وعلى الرغم من اعتماد استخدام كاميرات الداش كام في عديدٍ من البلدان حول العالم منذ سنوات طويلة، إلا أن سوقها في السعودية لا يزال يعد أقل نسبيًا مقارنةً بالأسواق العالمية، ومازال في مرحلة مبكرة إلى حد ما، حيث بدأ الإقبال على هذا النوع من الكاميرات يتزايد فقط في السنتين الأخيرتين.